Discord раскрыл подробности утечки госдокументов пользователей — она могла затронуть около 70 тысяч человек

Компания Discord установила, что около 70 тысяч пользователей могли пострадать от утечки фотографий их документов, удостоверяющих личность. Инцидент произошёл в результате взлома системы одного из партнёров, о котором стало известно в начале октября.

Представитель компании Ню Векслер сообщил раскрыл подробности после того, как хакерская группа заявила о краже 1,5 ТБ данных с более чем 2,1 млн фотографий и попыталась шантажировать Discord.

По словам Векслера, злоумышленники распространяют недостоверную информацию о масштабах утечки, чтобы шантажировать сервис. Компания категорически отказалась платить выкуп хакерам, заявив, что не будет вознаграждать преступную деятельность.

Все пострадавшие пользователи уже получили уведомления об инциденте. Discord продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными службами, органами по защите данных и внешними экспертами по безопасности. Компания «обезопасила» скомпрометированные системы и прекратила сотрудничество с взломанным поставщиком услуг.