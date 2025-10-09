Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
Сервисы

Discord раскрыл подробности утечки госдокументов пользователей — она могла затронуть около 70 тысяч человек

В компании сообщили, что информация о краже 2 млн фотографий с документами, ложная.

Discord раскрыл подробности утечки госдокументов пользователей — она могла затронуть около 70 тысяч человек

  • Компания Discord установила, что около 70 тысяч пользователей могли пострадать от утечки фотографий их документов, удостоверяющих личность. Инцидент произошёл в результате взлома системы одного из партнёров, о котором стало известно в начале октября.

  • Представитель компании Ню Векслер сообщил раскрыл подробности после того, как хакерская группа заявила о краже 1,5 ТБ данных с более чем 2,1 млн фотографий и попыталась шантажировать Discord.

  • По словам Векслера, злоумышленники распространяют недостоверную информацию о масштабах утечки, чтобы шантажировать сервис. Компания категорически отказалась платить выкуп хакерам, заявив, что не будет вознаграждать преступную деятельность.

  • Все пострадавшие пользователи уже получили уведомления об инциденте. Discord продолжает тесно сотрудничать с правоохранительными службами, органами по защите данных и внешними экспертами по безопасности. Компания «обезопасила» скомпрометированные системы и прекратила сотрудничество с взломанным поставщиком услуг.

  • В Discord напомнили, что инфраструктуру самой компании не взламывали. Инцидент произошёл у стороннего поставщика услуг, которого компания использовала для поддержки пользователей.

#новости #discord #утечки

1
1
22 комментария