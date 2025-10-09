Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«МТС Банк» представил прототип SIM-карты со встроенным чипом банковской карты

С помощью неё можно оплачивать покупки даже устройствами без NFC-модуля.

Слева — обычная SIM-карта, справа — новая. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ffrankmedia.ru%2F222511&postId=2264474" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Frank Media</a>
Слева — обычная SIM-карта, справа — новая. Источник: Frank Media
  • Владелец SIM-карты сможет оплачивать покупки «в одно касание», прикладывая телефон к терминалу. Речь идёт как о современных смартфонах, так и о кнопочных устройствах, сообщила компания.
  • Технология представляет собой цифровую платёжную капсулу, которая выглядит как обычная SIM-карта. В её корпус встроены Bluetooth- и NFC-антенны. Это позволяет платить даже с тех устройств, где нет NFC-модуля для бесконтактной оплаты.
  • Подключить к устройству можно будет две банковские карты, а управлять ею — в приложении банка. В «ближайшее время» оператор планирует пилотный запуск по картам «МТС Деньги».

#новости #мтс

