«МТС Банк» представил прототип SIM-карты со встроенным чипом банковской карты

С помощью неё можно оплачивать покупки даже устройствами без NFC-модуля.Слева — обычная SIM-карта, справа — новая. Источник: Frank MediaВладелец SIM-карты сможет оплачивать покупки «в одно касание», прикладывая телефон к терминалу. Речь идёт как о современных смартфонах, так и о кнопочных устройствах, сообщила компания.Технология представляет собой цифровую платёжную капсулу, которая выглядит как обычная SIM-карта. В её корпус встроены Bluetooth- и NFC-антенны. Это позволяет платить даже с тех устройств, где нет NFC-модуля для бесконтактной оплаты.Подключить к устройству можно будет две банковские карты, а управлять ею — в приложении банка. В «ближайшее время» оператор планирует пилотный запуск по картам «МТС Деньги».#новости #мтс