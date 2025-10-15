На Netflix появятся видеоподкасты от Spotify

Первые 16 подкастов появятся на стриминговой платформе в 2026 году. Источник: NetflixNetflix объявила о партнёрстве со Spotify — с 2026 года пользователям сервиса в США будут доступны 16 видеоподкастов, созданных студиями Spotify Studios и The Ringer. Позже функция появится в других странах, а список подкастов расширится.Компании не раскрыли детали сделки, касающиеся распределения выручки, отмечает TechCrunch. Первые 16 видеоподкастов не будут содержать рекламу — даже у пользователей Netflix с «дешёвым» тарифным планом, который предполагает её наличие, пишет The New York Times.В соглашение вошли подкасты про спорт, культуру и в жанре тру-крайм. По условиям сделки, их нельзя будет транслировать на YouTube. При этом «самый популярный» подкаст Good Hang With Amy Poehler, который выпускает Spotify, не входит в сделку, подчёркивает NYT.#новости #netflix #spotify