Pinterest добавил настройку, которая снижает количество ИИ-картинок в рекомендациях для некоторых категорий

После жалоб пользователей на то, что сгенерированного контента в лентах стало больше, чем пользовательского. Изображение PinterestУточнить рекомендации можно для категорий, «наиболее подверженных» распространению ИИ-контента, пишет Engadget. В их числе искусство, архитектура, мода, развлечения, здоровье, декор и спорт. Настройки можно менять отдельно для каждой из них.В Pinterest отмечают, что после включения опции из лент не пропадёт весь ИИ-контент, но его количество «снизится». Это связано с тем, что не все сгенерированные изображения отличаются «низким качеством» и могут быть «интересны» пользователям.Опция также не распространяется на сгенерированные видео. При этом в сервисе обещают «более явно» помечать публикации, созданные или отредактированные с помощью ИИ.Функцию добавили на фоне жалоб пользователей из-за большого количества ИИ-контента в лентах, указывает Engadget. Некоторые отмечали, что используют сервис для вдохновения идеями «живых людей», другие — что количество ИИ-контента стало превышать число пользовательских публикаций.#новости #pinterest