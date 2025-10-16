Популярное
Артур Томилко
Сервисы

Pinterest добавил настройку, которая снижает количество ИИ-картинок в рекомендациях для некоторых категорий

После жалоб пользователей на то, что сгенерированного контента в лентах стало больше, чем пользовательского.

Изображение Pinterest
Изображение Pinterest
  • Уточнить рекомендации можно для категорий, «наиболее подверженных» распространению ИИ-контента, пишет Engadget. В их числе искусство, архитектура, мода, развлечения, здоровье, декор и спорт. Настройки можно менять отдельно для каждой из них.
  • В Pinterest отмечают, что после включения опции из лент не пропадёт весь ИИ-контент, но его количество «снизится». Это связано с тем, что не все сгенерированные изображения отличаются «низким качеством» и могут быть «интересны» пользователям.
  • Опция также не распространяется на сгенерированные видео. При этом в сервисе обещают «более явно» помечать публикации, созданные или отредактированные с помощью ИИ.
  • Функцию добавили на фоне жалоб пользователей из-за большого количества ИИ-контента в лентах, указывает Engadget. Некоторые отмечали, что используют сервис для вдохновения идеями «живых людей», другие — что количество ИИ-контента стало превышать число пользовательских публикаций.

#новости #pinterest

