Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у облачного сервиса Amazon Web Services — не работают Snapchat, Perplexity, Zoom и другие сервисы

С проблемой пока разбираются.

Сбой у облачного сервиса Amazon Web Services — не работают Snapchat, Perplexity, Zoom и другие сервисы
  • На сайте AWS, где можно проверить доступность сервисов, говорится, что несколько служб «пострадали» от «операционных проблем» и компания с ними сейчас разбирается.
  • Проблемы начались в регионе US-EAST-1 (Восток США, «Северная Вирджиния») и затронули пользователей и компании по всему миру.
  • Пользователи Reddit говорят, что не работают сервисы Amazon — так, например, голосовой помощник Alexa не реагирует на голосовые команды.
  • На Downdetector количество жалоб на сбой достигло 15 тысяч. Сервис предупреждает, что от AWS зависят другие компании — поэтому сбои будут и у них.
  • Среди пострадавших — компании, которые используют облако Amazon. Это Perplexity, Coinbase, Duolingo, Signal, Airtable, Canva, Snapchat, Fortnite, Zoom и «тысячи» других сервисов, в том числе банки, соцсети, игровые платформы, базы данных и прочие. Например, у редактора vc.ru возникли проблемы в работе Slack.

#новости #amazon

6
2
1
40 комментариев