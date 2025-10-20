Сбой у облачного сервиса Amazon Web Services — не работают Snapchat, Perplexity, Zoom и другие сервисы

С проблемой пока разбираются.На сайте AWS, где можно проверить доступность сервисов, говорится, что несколько служб «пострадали» от «операционных проблем» и компания с ними сейчас разбирается.Проблемы начались в регионе US-EAST-1 (Восток США, «Северная Вирджиния») и затронули пользователей и компании по всему миру.Пользователи Reddit говорят, что не работают сервисы Amazon — так, например, голосовой помощник Alexa не реагирует на голосовые команды.На Downdetector количество жалоб на сбой достигло 15 тысяч. Сервис предупреждает, что от AWS зависят другие компании — поэтому сбои будут и у них.Среди пострадавших — компании, которые используют облако Amazon. Это Perplexity, Coinbase, Duolingo, Signal, Airtable, Canva, Snapchat, Fortnite, Zoom и «тысячи» других сервисов, в том числе банки, соцсети, игровые платформы, базы данных и прочие. Например, у редактора vc.ru возникли проблемы в работе Slack.#новости #amazon