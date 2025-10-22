Популярное
Виктория Ли
Сервисы

YouTube разрешил авторам партнёрской программы контролировать, используются ли их образы в ИИ-видео

Функция распознавания находится в бета-тестировании и пока доступна в некоторых странах.

Источник: YouTube
  • Впервые YouTube объявил о запуске распознавания схожести образов в конце 2024 года — платформа в партнёрстве с агентством Creative Artists предложила её некоторым «знаменитостям, включая актёров и спортсменов НБА и НФЛ».
  • С 21 октября 2025 года YouTube запустил функцию для всех участвующих в партнёрской программе совершеннолетних авторов из некоторых стран. Список не уточнили. Первые авторы уже начали получать доступ, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей платформы.
  • Чтобы включить распознавание, владельцам или менеджерам канала необходимо перейти в соответствующий раздел «Творческой студии YouTube», согласиться на использование биометрических данных, а также загрузить удостоверение личности и короткое видео с собой.
  • После верификации система будет уведомлять о найденных видео с образами, похожими на пользователя. Если он посчитает, что ролик сделан ИИ, то может подать запрос на удаление видео. Или жалобу о нарушении авторского права — если контент автора использовали без его разрешения. Отключить распознавание можно в любой момент.
  • Видеохостинг отмечает, что система работает в тестовом режиме и не может определить все видео с использованием образа автора, а также пока не анализирует аудиозаписи. Если блогер найдёт сам ролик с ИИ-копией себя или похожим сгенерированным голосом, он может подать жалобу на нарушение конфиденциальности.

