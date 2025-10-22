YouTube разрешил авторам партнёрской программы контролировать, используются ли их образы в ИИ-видео

Функция распознавания находится в бета-тестировании и пока доступна в некоторых странах.Источник: YouTubeВпервые YouTube объявил о запуске распознавания схожести образов в конце 2024 года — платформа в партнёрстве с агентством Creative Artists предложила её некоторым «знаменитостям, включая актёров и спортсменов НБА и НФЛ».С 21 октября 2025 года YouTube запустил функцию для всех участвующих в партнёрской программе совершеннолетних авторов из некоторых стран. Список не уточнили. Первые авторы уже начали получать доступ, пишет TechCrunch со ссылкой на представителей платформы. Чтобы включить распознавание, владельцам или менеджерам канала необходимо перейти в соответствующий раздел «Творческой студии YouTube», согласиться на использование биометрических данных, а также загрузить удостоверение личности и короткое видео с собой. После верификации система будет уведомлять о найденных видео с образами, похожими на пользователя. Если он посчитает, что ролик сделан ИИ, то может подать запрос на удаление видео. Или жалобу о нарушении авторского права — если контент автора использовали без его разрешения. Отключить распознавание можно в любой момент.Видеохостинг отмечает, что система работает в тестовом режиме и не может определить все видео с использованием образа автора, а также пока не анализирует аудиозаписи. Если блогер найдёт сам ролик с ИИ-копией себя или похожим сгенерированным голосом, он может подать жалобу на нарушение конфиденциальности.#новости