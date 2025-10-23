Apple удалила из App Store «вирусные» приложения Tea и TeaOnHer, где мужчины и женщины оставляют отзывы друг на друга после свиданий

В них делятся фотографиями, рассказывают о наличии жён, детей, судимостей и прикрепляют ссылки на соцсети.Источник: Tea Dating AdviceПриложение Tea, в котором могут регистрироваться только женщины, и его аналог для мужчин TeaOnHer удалили из App Store из-за нарушения требований о конфиденциальности. Правила Apple запрещают передавать личную информацию пользователя без его ведома. В Google Play они всё ещё доступны.В Tea загружают фотографии мужчин, которых встретили в приложениях для знакомств. Под ними оставляют отзывы, пометки «красный флаг», комментарии о наличии жены, детей, стабильной работы. Пользоваться Tea могут только женщины из США. Для регистрации нужно прикрепить фотографию удостоверения личности и селфи.В сервисе есть поиск по геопозиции, имени или фотографии. Также можно проверять наличие судимостей и искать номера телефонов. Некоторые используют его, чтобы выявлять тех, кто скрывает отношения на стороне.Приложение появилось в 2023 году, но стало «вирусным» летом 2025-го, заняв второе место в американском App Store после ChatGPT. На тот момент у него было 4 млн пользовательниц. В июле неизвестные выложили в открытый доступ базу с их личными данными. Компания подтвердила утечку с 72 тысячами фотографий документов и селфи.В августе появился «ответ» приложению Tea с такими же функциями, но для мужчин — TeaOnHer.Источник: TeaOnHer#новости