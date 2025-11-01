Сервис хранения вещей Qeepl начал использовать пункты выдачи СДЭК

Забронировать место, оплатить хранение и страховку можно через приложение сервиса.Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и других городах, рассказали в компании.Оставить и вернуть личные вещи можно после сканирования «штрихкода бронирования». Qeepl также предлагает страховку — до 50 тысяч рублей на каждую вещь.Партнёрство со СДЭК увеличит покрытие сервиса более чем на 5000 пунктов хранения в разных городах России, отметил основатель Qeepl Роман Саулин.Qeepl — сервис временного хранения вещей, запущенный в 2019 году. У компании есть камеры хранения в десятках городов по всему миру.#новости #сдэк