Акции Duolingo упали более чем на 20% на премаркете на фоне квартальной отчётности

Прогнозируемое на конец года количество бронирований оказалось ниже оценок аналитиков, хотя выручка выросла.Источник: Justin Merriman / Bloomberg / Getty Images / AxiosСервис для изучения языков отчитался за третий квартал, который завершился 30 сентября 2025 года. Выручка выросла на 41% год к году — до $271,7 млн, чистая прибыль составила $292,2 млн против $23,4 млн годом ранее.Прибыль выросла за счёт единовременной налоговой выплаты в размере почти $223 млн. Прибыль на акцию в результате выросла до $5,95, что превзошло ожидания аналитиков в $0,76 на акцию, но это не очень показательно, отмечает Sherwood.Количество ежедневно активных пользователей увеличилось на 36% год к году — до 50,5 млн, ежемесячно — на 20%, до 135,3 млн. Количество платных подписчиков выросло на 34% по сравнению с третьим кварталом 2024 года — до 11,5 млн.Росту помогли результаты в Китае, отмечает Reuters. В июле 2025 года компания заключила партнёрство с сетью кофеен Luckin Coffee, что повысило узнаваемость бренда в регионе.В четвёртом квартале Duolingo ожидает роста выручки на 30,3-32,2% год к году — до $273-277 млн. По итогам года — на 37,4-37,9%, до более чем $1 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,02 млрд, пишет Reuters.Компания также прогнозирует количество бронирований на сумму от $329,5 млн до $335,5 млн в четвёртом квартале. Аналитики ожидали $344,1 млн, пишет Bloomberg. Когда пользователь покупает подписку, она считается бронированием до окончания срока действия, после чего становится выручкой, поясняло TechCrunch.Кроме того, компания дала понять, что планирует сместить акцент с монетизации на качество обучения, указывает IDMoney. К тому же Duolingo делает акцент на развитии ИИ-инструментов в сервисе, и некоторые инвесторы обеспокоены, могут ли другие ИИ-сервисы повлиять на рост компании, отмечает издание.На этом фоне акции Duolingo на Nasdaq на премаркете падают на 24% и стоят около $197 за штуку.#новости #duolingo