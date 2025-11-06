Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Образование
Путешествия
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Акции Duolingo упали более чем на 20% на премаркете на фоне квартальной отчётности

Прогнозируемое на конец года количество бронирований оказалось ниже оценок аналитиков, хотя выручка выросла.

Источник: Justin Merriman / Bloomberg / Getty Images / Axios
Источник: Justin Merriman / Bloomberg / Getty Images / Axios
  • Сервис для изучения языков отчитался за третий квартал, который завершился 30 сентября 2025 года. Выручка выросла на 41% год к году — до $271,7 млн, чистая прибыль составила $292,2 млн против $23,4 млн годом ранее.
  • Прибыль выросла за счёт единовременной налоговой выплаты в размере почти $223 млн. Прибыль на акцию в результате выросла до $5,95, что превзошло ожидания аналитиков в $0,76 на акцию, но это не очень показательно, отмечает Sherwood.
  • Количество ежедневно активных пользователей увеличилось на 36% год к году — до 50,5 млн, ежемесячно — на 20%, до 135,3 млн. Количество платных подписчиков выросло на 34% по сравнению с третьим кварталом 2024 года — до 11,5 млн.
  • Росту помогли результаты в Китае, отмечает Reuters. В июле 2025 года компания заключила партнёрство с сетью кофеен Luckin Coffee, что повысило узнаваемость бренда в регионе.
  • В четвёртом квартале Duolingo ожидает роста выручки на 30,3-32,2% год к году — до $273-277 млн. По итогам года — на 37,4-37,9%, до более чем $1 млрд. Аналитики в среднем ожидали $1,02 млрд, пишет Reuters.
  • Компания также прогнозирует количество бронирований на сумму от $329,5 млн до $335,5 млн в четвёртом квартале. Аналитики ожидали $344,1 млн, пишет Bloomberg. Когда пользователь покупает подписку, она считается бронированием до окончания срока действия, после чего становится выручкой, поясняло TechCrunch.
  • Кроме того, компания дала понять, что планирует сместить акцент с монетизации на качество обучения, указывает IDMoney. К тому же Duolingo делает акцент на развитии ИИ-инструментов в сервисе, и некоторые инвесторы обеспокоены, могут ли другие ИИ-сервисы повлиять на рост компании, отмечает издание.
  • На этом фоне акции Duolingo на Nasdaq на премаркете падают на 24% и стоят около $197 за штуку.

#новости #duolingo

2 комментария