«Ъ» узнал о планах ввести 24-часовой «период охлаждения» для российских SIM-карт после роуминга — во время него не будут работать интернет и SMS

Один из собеседников рассказал, что ограничения можно будет снять с помощью «капчи». По словам другого, вопрос технической реализации подобных мер на стороне операторов «остаётся открытым». Фото РБКВ России «в ближайшее время» планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для отечественных SIM-карт, которые находились в международном роуминге или были неактивны в течение 72 часов, рассказали источники «Ъ» в телеком-отрасли. Чьи именно это планы, они не уточнили.Как уточнил один из собеседников, власти также утвердили механизм, который позволит сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить сообщение со ссылкой, абонент сможет перейти по ней и ввести «капчу» — после этого интернет и SMS заработают.Однако другой источник газеты отметил, что вопрос технической реализации такого «комплекса мер» на стороне операторов «остаётся открытым».Механизм восстановления связи с помощью «капчи» «технически реализовать можно», считает собеседник газеты на ИТ-рынке. По его мнению, такой способ снизит недовольство абонентов. В Минцифры на запрос «Ъ» не ответили. В МТС, «Билайне», «Мегафоне» и Т2 отказались от комментариев.Планируемые меры могут быть направлены на ограничение работы SIM-карт, которые используются в беспилотниках, полагают эксперты. По их словам, в обращении находится немало «бесхозных» карт, в том числе оформленных на людей, которые об этом не подозревают, — «зачастую они “возвращаются” к нам в БПЛА».В августе 2025 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал введение «периода охлаждения» для зарубежных SIM-карт, находящихся в России в роуминге. Тогда министр говорил, что у таких лиц в течение нескольких часов не будет доступа в интернет. Мера заработала в октябре.#новости #связь