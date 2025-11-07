Некоторые пользователи в США пожаловались на сбой у YouTube — и предположили, что дело во включённом блокировщике рекламы

Видеосервис не первый год борется с блокировщиками.Источник: Critical_Score, Reddit7 ноября 2025 года некоторые пользователи стали жаловаться, что YouTube не работает в веб-браузере и они не могут посмотреть видео. На это обратили внимание 9To5Google и Windows Central.Издания пишут со ссылкой на пользователей, что, вероятно, работе сервиса мешают блокировщики рекламы. Если перейти в другой браузер без блокировщика, сервис снова работает.YouTube сообщил, что знает о проблеме с загрузкой видео и разбирается с ней. Сервис не подтвердил, что сбой связан с блокировщиками рекламы, но посоветовал пользователям среди прочего отключить их или попробовать сменить браузер.Сервис тестировал блокировку блокировщиков рекламы ещё в 2023 году, а позже рассказал, что видео могут загружаться медленнее, если расширения работают. В 2024 году YouTube начал замедлять загрузку роликов и в сторонних приложениях с блокировщиками.Полина ЛааксоСервисы17 сентYouTube прокомментировал жалобы на снижение просмотров — авторы предполагали, что сервис не засчитывает пользователей с блокировщиками рекламы Сам он утверждает, что причин может быть много, но «системной проблемы» нет.#новости #youtube