Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

«Ъ» узнал о запуске нового билетного оператора «Voroh Мероприятий» — через него артисты смогут продавать билеты напрямую зрителям

Сервис также включает инструменты для организаторов и площадок.

  • Платформа «Voroh Мероприятий» вышла из бета-тестирования осенью 2025 года, пишет «Ъ». Приложение «Ворох» доступно в App Store и Google Play.
  • Сервис работает на базе собственного ПО, разработку которого участники рынка, опрошенные газетой, оценили в 100 млн рублей. Оплатить билеты можно как российскими, так и зарубежными картами, а также через СБП и «Пушкинскую карту».
  • Коммерческий директор «Voroh Мероприятий» Дарья Егорова (до этого — директор по развитию билетного бизнеса Timepad) пояснила, что компания строит новую модель работы, которая будет включать инструменты для организаторов мероприятий, артистов и площадок.
  • Пока платформа ориентируется на региональный рынок и работает «под запросы организаторов». Среди клиентов около 100 компаний, наиболее крупные — Федерация бокса и Регбийный клуб ЦСКА.
  • Продавать билеты напрямую также позволяет Timepad. Для использования «Яндекс Афиши» нужно подключить систему «Яндекс Билеты» или сотрудничать с инфопартнёрами сервиса.
  • По данным «Ъ», юрлицо «Voroh Мероприятий» — ООО «Фантам». Им на 100% владеет Александр Конинский (сооснователь компании GetJet), следует из данных «Контур Фокуса».
  • Юрлицо создано в 2022 году. До этого оно управляло одноимённым сервисом по поиску музыкальных, спортивных и бизнес-событий, уточняет газета. По итогам 2024 года, выручка компании составила 1000 рублей, чистый убыток — 35,2 млн рублей.
  • В течение двух-трёх лет «Voroh Мероприятий» может занять 5-7% рынка за счёт «нестандартного подхода», полагают опрошенные «Ъ» эксперты. В 2024 году объём российского билетного рынка увеличился на 20% и достиг 227 млрд рублей.

#новости

3
22 комментария