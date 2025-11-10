«Ъ» узнал о запуске нового билетного оператора «Voroh Мероприятий» — через него артисты смогут продавать билеты напрямую зрителям

Сервис также включает инструменты для организаторов и площадок. Платформа «Voroh Мероприятий» вышла из бета-тестирования осенью 2025 года, пишет «Ъ». Приложение «Ворох» доступно в App Store и Google Play.Сервис работает на базе собственного ПО, разработку которого участники рынка, опрошенные газетой, оценили в 100 млн рублей. Оплатить билеты можно как российскими, так и зарубежными картами, а также через СБП и «Пушкинскую карту».Коммерческий директор «Voroh Мероприятий» Дарья Егорова (до этого — директор по развитию билетного бизнеса Timepad) пояснила, что компания строит новую модель работы, которая будет включать инструменты для организаторов мероприятий, артистов и площадок.Пока платформа ориентируется на региональный рынок и работает «под запросы организаторов». Среди клиентов около 100 компаний, наиболее крупные — Федерация бокса и Регбийный клуб ЦСКА.Продавать билеты напрямую также позволяет Timepad. Для использования «Яндекс Афиши» нужно подключить систему «Яндекс Билеты» или сотрудничать с инфопартнёрами сервиса.По данным «Ъ», юрлицо «Voroh Мероприятий» — ООО «Фантам». Им на 100% владеет Александр Конинский (сооснователь компании GetJet), следует из данных «Контур Фокуса».Юрлицо создано в 2022 году. До этого оно управляло одноимённым сервисом по поиску музыкальных, спортивных и бизнес-событий, уточняет газета. По итогам 2024 года, выручка компании составила 1000 рублей, чистый убыток — 35,2 млн рублей.В течение двух-трёх лет «Voroh Мероприятий» может занять 5-7% рынка за счёт «нестандартного подхода», полагают опрошенные «Ъ» эксперты. В 2024 году объём российского билетного рынка увеличился на 20% и достиг 227 млрд рублей.#новости