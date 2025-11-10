Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Немецкий ритейлер Zed Up запустил услугу аренды физических видеокарт от €199 за две недели — их отправляют клиентам по почте

Использовать графические процессоры для майнинга запрещено.

Источник: скриншот vc.ru
  • Речь идёт именно об аренде физической видеокарты, а не облачных вычислительных мощностей, пишет Videocardz. Доступные сроки аренды — от двух недель до шести месяцев.
  • Предложение компании Zed Up ориентировано на бизнес и профессиональных пользователей, а не на геймеров, отмечает издание. Например, оно может помочь выполнить какой-то проект, для которого «нецелесообразно» покупать видеокарту за полную стоимость.
  • Аренда видеокарты Intel Arc Pro B60 с 24 ГБ памяти на две недели обойдётся в €199 (примерно 18,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 10 ноября 2025 года), на шесть месяцев — €499 (46,9 тысячи рублей). Цена такой видеокарты в Европе составляет около €750, подчёркивает Videocardz.
  • При этом Zed Up запрещает клиентам использовать видеокарты для майнинга — за это предусмотрен штраф, но его размер не уточняется.

#новости

5 комментариев