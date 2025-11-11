В администрации Ульяновска сообщили об отключении мобильного интернета в некоторых зонах города «до конца СВО»

По словам местных чиновников, аналогичные меры могут вводить и в других регионах — вокруг «объектов специального назначения». Решения принимают на федеральном уровне, пояснили они.Фото РБК Правительство Ульяновска провело специальную пресс-конференцию из-за беспокойства местных жителей по поводу отсутствия мобильного интернета в некоторых микрорайонах города и областных населённых пунктах. Об этом рассказали региональные СМИ — «Улправда» и «Рупор73».Чиновники сообщили, что мобильный интернет отключают по решению «федеральных властей». По их словам, меру применяют по всей стране вблизи «объектов специального назначения». В зоны ограничений попадают в том числе некоторые жилые кварталы и объекты инфраструктуры.На прошлой неделе с 3 по 9 ноября 2025 года «федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов», а ограничения сделать «постоянными», пояснили в правительстве Ульяновска. Срок действия новых ограничений не определён — «если не будет иных решений федерального центра, они будут действовать до конца СВО».При этом сайты из «белого списка» Минцифры продолжат работать, заверили чиновники. Среди них — «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платёжная система «Мир» и другие ресурсы. В перечне «по техническим причинам» пока нет банковских приложений, но министерство планирует добавить их «со дня на день», отмечает «Улправда». Списки также могут отличаться у разных операторов.Власти пообещали обеспечить всех желающих жителей «слепых зон» проводным интернетом. Однако установку оборудования будут производить за счёт жильцов.#новости