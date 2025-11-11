Популярное
Таня Боброва
Сервисы

SIM-карты пассажиров поездов в Калининградскую область и из неё попадут под «период охлаждения» — Минцифры региона

Ведомство рекомендовало отключить телефон до пересечения границы.

Источник: yantarbereg.ru
Источник: yantarbereg.ru
  • С 10 ноября 2025 года в России тестируют «период охлаждения» для российских SIM-карт, которые были неактивны в течение 72 часов или «вернулись» из международного роуминга. На 24 часа мобильный интернет и SMS будут недоступны — снять ограничения можно раньше, если пройти «капчу».
  • Но в Калининградской области в приграничных муниципалитетах сеть может и случайно «поймать» зарубежного оператора, рассказали в Минцифры региона. Чтобы этого не произошло, нужно установить на телефоне ручной режим выбора сети или запросить у оператора запрет на автоматический роуминг.
  • У пассажиров поездов, которые идут в Калининградскую область или выезжают из региона, тоже могут блокировать SIM-карты после въезда на территорию России, указали в ведомстве. Оно рекомендовало заранее отключить телефон.
  • Например, пассажиры поездов «Москва — Калининград» могут выключить телефон до въезда на территорию Беларуси и включить по прибытии в Калининград. Время в пути составляет не более 23 часов, поэтому мера позволит избежать блокировки и за возвращение из роуминга, и за «неактивность».

#новости #simкарты

