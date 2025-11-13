Популярное
Google сохранит для «опытных пользователей» Android возможность устанавливать приложения от непроверенных разработчиков

В августе 2025 года компания рассказала о планах запретить установку таких приложений.

Фото Android Authority
  • Google разрабатывает механизм, который позволит «опытным пользователям» устанавливать приложения, созданные непроверенными разработчиками, говорится в блоге Android. Под «опытными» компания подразумевает пользователей, которые использую программы из сторонних источников и «принимают риски безопасности».
  • Процесс установки таких программ будет включать «чёткие предупреждения», об угрозах чтобы пользователи полностью «осознавали возможные последствия». Сейчас компания работает над дизайном функции и собирает предварительные отзывы от тестировщиков. Подробности планируют раскрыть «в ближайшие месяцы».
  • В августе 2025 года Google сообщила, что планирует ввести обязательную верификацию всех разработчиков Android-приложений — в том числе тех, кто не публикуется в Google Play. Без неё программы не будут работать на сертифицированных устройствах от партнёров Google, с предустановленными сервисами Google Mobile.
  • Система верификации с сентября 2026 года должна заработать в Индонезии, Таиланде, Бразилии и Сингапуре, а в 2027-м — в других странах.
  • Решение раскритиковали многие «энтузиасты Android» и независимые разработчики, отмечает Android Authority. В Google объясняли, что новые меры безопасности нужны, чтобы защитить пользователей от мошенников и вредоносного ПО.

