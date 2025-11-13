Популярное
Apple договорилась с Tencent о снижении с 30% до 15% комиссии за обработку платежей в WeChat — Bloomberg

Детали пока неизвестны.

Источник: Zuma Press
  • Tencent и Apple заключили сделку — по ней производитель iPhone будет обрабатывать платежи и получать 15% вместо 30% с покупок в играх и мини-приложениях WeChat на iOS, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Между компаниями шёл спор, который начался в 2024 году: тогда Apple потребовала от Tencent закрыть «лазейки», которые позволяли пользователям «уходить» из приложения и оплачивать покупки вне платёжной системы компании. После этого китайская фирма решила начать переговоры с Apple, чтобы договориться с ней об «экономически устойчивых» и «справедливых» условиях.
  • Детали сделки пока неизвестны, но стороны должны «скоро» их раскрыть, говорят источники издания.
  • В Tencent отказались от комментариев, в Apple не ответили на запрос агентства.

#новости #apple #tencent

