Microsoft убрала из Windows лазейку, которая позволяла бесплатно «лицензировать» систему с помощью KMS-активаторов

Возможность заблокировали в последних обновлениях ОС. Источник: «Хабр» Об этом рассказал проект Massgrave, которы разрабатывает популярный активатор KMS38. Он позволял «обмануть» встроенную в Windows систему активации и бесплатно получить лицензию для ОС до 2038 года. Метод работал даже без подключения к интернету.В последних обновлениях Windows 11 компания удалила функцию GatherOSstate, которая отвечала за активацию с помощью Key Management Service (KMS). В Massgrave отметили, что другие методы активации — HWID и TSforge — пока продолжают работать.Изначально Microsoft добавила KMS как один из способов удалённой активации корпоративных версий Windows. Он позволял подтверждать лицензию без ввода ключа на каждом устройстве. При этом компания отмечала, что сервис не предназначен для использования частными пользователями.Впоследствии энтузиасты начали разрабатывать программы, которые имитируют KMS, чтобы активировать Windows без покупки лицензии. Однако специалисты предупреждали, что непроверенные активаторы могут быть заражены вирусами, криптомайнерами или другим вредоносным ПО, которое нарушает работу системы.#новости #windows #microsoft