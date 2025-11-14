Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов прекратить оказание услуг по запросу ФСБ

Для обеспечения безопасности граждан и государства.

Источник: Shutterstock
  • Соответствующие поправки внесут в закон «О связи», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
  • Согласно документу, оператор будет обязан приостановить оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определённых нормативными актами президента и российского правительства. Какими — не уточняется.
  • Это нужно для защиты от «возникающих угроз безопасности граждан и государства».
  • О законопроекте 10 ноября 2025 года рассказали «Ведомости». Раньше обязанность по запросу спецслужб прекращать оказание услуг в законе чётко прописана не была, говорили опрошенные изданием эксперты.

#новости

