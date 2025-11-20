Pornhub призвал Apple, Microsoft и Google внедрить проверку возраста на «уровне устройств» — Wired

Сайт пытается соблюдать требования США и Великобритании о верификации пользователей, но из-за этого сталкивается с падением трафика.Источник: Getty ImagesPornhub попросил компании поддержать проверку возраста на уровне операционных систем и магазинов приложений, пишет Wired со ссылкой на его письмо.В нём говорится, что Pornhub «решительно поддерживает инициативы по защите несовершеннолетних в интернете», но пришёл к выводу, что меры на уровне сайтов «ошибочны и непродуктивны».По мнению сайта, они не достигли своей основной цели — защитить пользователей от доступа к материалам, неподходящим им по возрасту. Лучшее решение — верификация на уровне устройства, поскольку после этого смартфон или планшет сможет передать данные через API на сайты.Письмо связано с законами о проверке возраста в США и Великобритании. Из-за этого Pornhub пришлось «уйти» из штатов, где уже работают требования о проверке. А в Великобритании из-за внедрения проверок трафик упал на 80%.Компания утверждает, что передача данных для проверки сторонним сайтам грозит рисками для конфиденциальности. К тому же, не все сайты соблюдают требования — аудитория просто «перетечёт» туда, где не спрашивают о возрасте.В Microsoft и Apple отказались от комментариев, а в Google сообщили, что «стремятся защищать детей в интернете, разрабатывая новые способы проверки возраста».#новости #pornhub