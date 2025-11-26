Google собирается объединить Android и ChromeOS в единую Aluminium OS на базе ИИ — СМИ

Название новой ОС заметили в вакансии Google на LinkedIn.Скриншот вакансии Google. Источник: Android AuthorityКомпания опубликовала вакансию старшего менеджера по продуктам, который будет работать над «новой операционной системой Aluminium на базе Android». На неё первым обратило внимание издание Android Authority, после публикаций СМИ вакансию удалили.В тексте было указано, что команда разработает «устройства на базе ChromeOS и Aluminium» — «ноутбуки, планшеты и приставки». Также было требование выработать стратегию «перехода Google с ChromeOS на Aluminium». Google в перспективе может отказаться от первой, пишет The Verge.Aluminium «построена на основе искусственного интеллекта», то есть глубоко интегрирована с нейросетью Gemini, указывает Android Authority. Вероятно, это кодовое название по аналогии с Chromium, пишет издание.В сентябре 2025 года руководитель отдела экосистемы Android Самир Самат сообщил, что компания «объединяет Chrome OS и Android в единую платформу» и планирует выпустить её в 2026 году.#новости #google