Артур Томилко
Пользователи Roblox пожаловались, что игровой сервис перестал работать в России

До этого Роскомнадзор сообщил о выявлении «запрещённого контента» на платформе.

  • О проблемах с доступом к Roblox российские пользователи начали сообщать около 11:00 мск 3 декабря 2025 года. На 12:00 мск на Downdetector больше 2100 жалоб.
  • В большинстве сообщений говорится, что Roblox «не работает» или «не загружается». Некоторые пользователи отмечают, что сервис не открывается с российских IP-адресов, и выдвигают предположение о блокировке Роскомнадзором.
  • Накануне регулятор сообщил, что выявил в Roblox «запрещённый» и «неподобающий» для детей контент. Блокировку сервиса также обсуждали в Госдуме.
  • На момент написания новости Роскомнадзор официально не сообщал о блокировке Roblox.

