Microsoft поднимет стоимость подписки на облачную платформу 365 с июля 2026 года — из-за введения более 1000 новых функций и продуктов на базе ИИ

Некоторые тарифные планы подорожают более чем на 30%.Microsoft повысит цены на Microsoft 365 для корпоративных клиентов и государственных структур с июля 2026 года, пишет Reuters. Компания пойдёт на этот шаг на фоне растущей конкуренции с продуктами от Google, отмечает издание.Тарифы для малого бизнеса и рядового персонала вырастут сильнее всего, подчёркивает Reuters. Например, стоимость подписки Microsoft 365 Business Basic увеличится с $6 до $7, Business Standard — с $12,5 до $14, F1 — c $2,25 до $3.Повышение цен в Microsoft объяснили добавлением более чем 1100 новых функций, включая инструменты на базе искусственного интеллекта. Например, создание презентаций по текстовому запросу в PowerPoint и «умные» конспекты встреч в Teams. В последний раз Microsoft поднимала цены на подписки для корпоративных клиентов в 2022 году.#новости #microsoft