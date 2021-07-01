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Маша Цепелева

Apple открыла для скачивания бета-версию macOS Monterey Статьи редакции

С новой операционной системой с одного тачпада можно будет управлять сразу тремя устройствами, а через приложение «Команды» — автоматизировать действия.

6 6 комментариев
950 просмотров

Бета-версия macOS Monterey стала доступна на сайте Apple. Её поддерживают устройства:

  • iMac (конца 2015 года и новее).
  • iMac Pro (конца 2017 и новее).
  • Mac Pro (конец 2013 года и новее).
  • Mac Mini (конец 2014 года и новее).
  • MacBook Pro (начало 2015 года и новее).
  • MacBook Air (начало 2015 года и новее)
  • MacBook (начало 2016 года и новее).

Чтобы установить бета-версию операционной системы, надо из браузера Safari войти через Apple ID в систему, а после:

  • Зарегистрироваться, если вы раньше не устанавливали бета-версии.
  • Если устанавливали, нажмите «Зарегистрировать свои устройства» в правом верхнем углу страницы.
  • Нажмите «macOS». Прокрутите вниз, пока не найдете кнопку «Скачать утилиту доступа к бета-версии macOS». Щелкните, чтобы загрузить DMG-файл.
  • После появится оповещение, если нет файла с резервной копией.
  • Перейдите в «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройках» (если не открылось автоматически).
  • Если вы зарегистрировались в программе бета-тестирования, вы должны увидеть под «Обновление программного обеспечения» сообщение «Этот Mac зарегистрирован в программе бета-тестирования программного обеспечения Apple». Загрузка может быть доступна не сразу, вы получите уведомление.
  • Загрузка файла для обновления займёт время. После надо нажать «Установить».

Apple представила новую версию macOS на конференции для разработчиков 7 июня.

В macOS Monterey появится сквозное управления несколькими устройствами Apple с одного тачпада, клавиатуры и мыши через Universal Control. Например, можно переносить файлы с Mac на рядом стоящий iPad и наоборот.

Также появится приложение «Команды», режим энергосбережения, изменится дизайн Safari.

Официальные обновления OC будут доступны осенью 2021 года.

  • 30 июня Apple открыла для скачивания бета-версии iOS 15 и iPadOS 15.
Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и…
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
vc.ru

#новость #apple #macos

6 6 комментариев
5
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Denis Faterkin

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Не, я уже решил на МакБук Windows 11 ставить 

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Михаил Сметанников

Denis
1

А я стейк сварить)

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Неверный Валера

0

Чо там? Кнопку "Пуск" наконец добавили?

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Артем Голендберг

Неверный
1

Не, это супер инновационное решение появится еще года через 3 и сразу накинет по 200$ к цене каждого устройства

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Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Хз чота ничо интересного в ней нет.
Эполь стала выпускать сырые операционки, обновляться не буду даже когда типа «стабильную» версию выкатят 

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Шизоидная обезьяна

0

Сафари очень неудобным сделали 💩

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