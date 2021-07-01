Apple открыла для скачивания бета-версию macOS Monterey Статьи редакции
С новой операционной системой с одного тачпада можно будет управлять сразу тремя устройствами, а через приложение «Команды» — автоматизировать действия.
Бета-версия macOS Monterey стала доступна на сайте Apple. Её поддерживают устройства:
- iMac (конца 2015 года и новее).
- iMac Pro (конца 2017 и новее).
- Mac Pro (конец 2013 года и новее).
- Mac Mini (конец 2014 года и новее).
- MacBook Pro (начало 2015 года и новее).
- MacBook Air (начало 2015 года и новее)
- MacBook (начало 2016 года и новее).
Чтобы установить бета-версию операционной системы, надо из браузера Safari войти через Apple ID в систему, а после:
- Зарегистрироваться, если вы раньше не устанавливали бета-версии.
- Если устанавливали, нажмите «Зарегистрировать свои устройства» в правом верхнем углу страницы.
- Нажмите «macOS». Прокрутите вниз, пока не найдете кнопку «Скачать утилиту доступа к бета-версии macOS». Щелкните, чтобы загрузить DMG-файл.
- После появится оповещение, если нет файла с резервной копией.
- Перейдите в «Обновление программного обеспечения» в приложении «Настройках» (если не открылось автоматически).
- Если вы зарегистрировались в программе бета-тестирования, вы должны увидеть под «Обновление программного обеспечения» сообщение «Этот Mac зарегистрирован в программе бета-тестирования программного обеспечения Apple». Загрузка может быть доступна не сразу, вы получите уведомление.
- Загрузка файла для обновления займёт время. После надо нажать «Установить».
Apple представила новую версию macOS на конференции для разработчиков 7 июня.
В macOS Monterey появится сквозное управления несколькими устройствами Apple с одного тачпада, клавиатуры и мыши через Universal Control. Например, можно переносить файлы с Mac на рядом стоящий iPad и наоборот.
Также появится приложение «Команды», режим энергосбережения, изменится дизайн Safari.
Официальные обновления OC будут доступны осенью 2021 года.
- 30 июня Apple открыла для скачивания бета-версии iOS 15 и iPadOS 15.
Не, я уже решил на МакБук Windows 11 ставить
Не, это супер инновационное решение появится еще года через 3 и сразу накинет по 200$ к цене каждого устройства
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Хз чота ничо интересного в ней нет.
Эполь стала выпускать сырые операционки, обновляться не буду даже когда типа «стабильную» версию выкатят
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