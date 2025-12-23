Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс» купил сервис Dikidi для онлайн-записи в салоны красоты, фитнес-залы и другие заведения сферы услуг

Сумму сделки не раскрывают.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Она позволит «Яндексу» предложить малому и среднему бизнесу «эффективные решения, помочь организациям и предпринимателям расти и развиваться», заявили в компании.
  • Dikidi сможет масштабировать платформу, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса», а пользователи «получат новые сценарии поиска и бронирования услуг, включая инструменты с помощью “Алисы AI”».
  • Сделку планируют закрыть в январе 2026 года. Dikidi сохранит бренд и команду, но продолжит развивать компанию уже в составе «Яндекса».
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса, ООО «Интернет-Технологии», в 2024 году составила 396,9 млн рублей, чистая прибыль — 131,9 млн рублей.
#новости #dikidi

3
1
1
36 комментариев