Евгения Евсеева
«Яндекс» перезапустил онлайн-сервис «Радио», поддержку которого прекратил в 2020 году

Он доступен бесплатно.

Скриншот vc.ru 
  • Пока это бета-версия, в ней представлено около 300 станций — в том числе крупнейших российских радиохолдингов: «Европейская медиагруппа», «ГПМ радио» и «Русская медиагруппа». Об этом рассказала компания.
  • Сервис работает как в мобильной, так и в веб-версии, есть приложения в Google Play и App Store. Платформа бесплатная для пользователей, монетизировать контент планируют за счёт рекламы, пишут «Ведомости».
  • «Радио» умеет распознавать треки из эфира радиостанции и добавлять их в коллекцию в «Яндекс Музыке».
  • Работает платформа на базе собственного плеера, но «тесно интегрирована с решениями “Индустриального радиоплеера”» — это отраслевая цифровая платформа для распространения эфирных российских радиостанций в интернете.
  • В 2015 году «Яндекс» уже запускал «Радио», отмечают «Ведомости», — но тогда компания развивала под этим брендом музыкальный сервис. Он столкнулся с критикой радиохолдингов и радиостанций — в итоге ему пришлось удалить их названия из раздела «Как радио». Техническую поддержку сервиса компания прекратила в 2020 году и сосредоточилась на развитии «Яндекс Музыки».

