Сбой у СДЭК: не работают сайт и приложение

В компании объяснили неполадки плановыми техническими работами. Скриншот vc.ru По данным Detector404, количество жалоб за час — 1751, за сутки — 3327. Поступать они начали около 10:00 мск.Больше всего жалоб приходит из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.Пользователи сообщают, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет.«Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений», — объяснили vc.ru в СДЭК.#новости #сдэк #сбои