Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у СДЭК: не работают сайт и приложение

В компании объяснили неполадки плановыми техническими работами.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • По данным Detector404, количество жалоб за час — 1751, за сутки — 3327. Поступать они начали около 10:00 мск.
  • Больше всего жалоб приходит из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.
  • Пользователи сообщают, что не загружаются и не работают сайт и приложение. Также есть проблемы со входом в личный кабинет.
  • «Во время плановых технических работ на инфраструктуре наблюдалась кратковременная недоступность сайта. Работы находятся в завершающей стадии и не повлияли на обслуживание клиентов и обработку отправлений», — объяснили vc.ru в СДЭК.

#новости #сдэк #сбои

13
3
2
60 комментариев