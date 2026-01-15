Samsung открыла всем пользователям доступ к бета-версии своего браузера для Windows

В нём есть ИИ-функции пересказа и перевода страниц, а также встроенный блокировщик рекламы. Видео SamsungКомпания представила Samsung Internet для ПК в октябре 2025 года. Протестировать его могли только жители Южной Кореи и США с учётной записью разработчика Samsung.Теперь бета-версию приложения могут скачать все пользователи Windows без региональных ограничений, обратило внимание SammyGuru.Samsung Internet поддерживает синхронизацию истории, закладок и других данных с одноимённым браузером для Android.В приложении также есть встроенный блокировщик рекламы, интеграция с Samsung Pass для быстрой авторизации на сайтах и функции Galaxy AI — краткий пересказ и перевод страниц.#новости #samsung