Артур Томилко
Сервисы

Samsung открыла всем пользователям доступ к бета-версии своего браузера для Windows

В нём есть ИИ-функции пересказа и перевода страниц, а также встроенный блокировщик рекламы.

  • Компания представила Samsung Internet для ПК в октябре 2025 года. Протестировать его могли только жители Южной Кореи и США с учётной записью разработчика Samsung.
  • Теперь бета-версию приложения могут скачать все пользователи Windows без региональных ограничений, обратило внимание SammyGuru.
  • Samsung Internet поддерживает синхронизацию истории, закладок и других данных с одноимённым браузером для Android.
  • В приложении также есть встроенный блокировщик рекламы, интеграция с Samsung Pass для быстрой авторизации на сайтах и функции Galaxy AI — краткий пересказ и перевод страниц.

#новости #samsung

