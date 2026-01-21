«Билайн» добавил для некоторых абонентов опцию «YouTube без VPN» — сервис можно открыть через мобильное приложение оператора

Опрошенные РБК эксперты считают, что вскоре у Роскомнадзора могут возникнуть вопросы к компанииФото BloombergОпция доступна на тарифе «План б» в приложении «Мой Билайн» — смотреть YouTube можно только через него, рассказал оператор РБК. Приложение стриминга по-прежнему не работает.По словам представителя «Билайна», компания «ведёт работы по настройке сервиса», а функция доступна некоторым клиентам. «Когда сервис будет стабилизирован, мы о нем расскажем», — добавил он, не раскрыв других деталей.Опция «YouTube без VPN» работает благодаря избирательной маршрутизации трафика, пояснил изданию специалист по информационной безопасности Лука Сафонов. Оператор передаёт часть данных через «защищённые каналы» напрямую к видеосервису — по аналогии с VPN. При этом трафик к российским ресурсам передаётся без «дополнительных маршрутов».В ноябре 2025 года оператор также предложил пользователям тарифа «План б» доступ к Netflix, Spotify и другим сервисам, которые не открываются с российских IP-адресов.Предоставление доступа к сервисам, которые не заблокированы в России, вряд ли вызовет вопросы у Роскомнадзора, предположил в разговоре с РБК эксперт телеком-рынка Алексей Учакин. Но поскольку YouTube в стране замедлен, от регулятора есть указания не препятствовать ограничениям и не предлагать клиентам пути обхода, отметил он. Поэтому сколько будет работать решение от «Билайна» — неизвестно.Полина ЛааксоСервисы30.08.2024Роскомнадзор потребовал от операторов связи не препятствовать работе ТСПУ — «Ъ» Некоторые пытаются самостоятельно ускорить YouTube для своих абонентов.#новости #билайн #youtube