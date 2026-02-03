Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«VK Видео» рассказал о новом счётчике просмотров — они засчитываются после пяти секунд смотрения

Обновление «направлено на повышение прозрачности метрик и улучшение аналитики».

  • «VK Видео» внедрил новый подход к подсчёту просмотров для всех авторов на платформе, рассказал сервис. Обновление касается всех «длинных» видео.

  • По мнению компании, новая логика подсчёта «позволяет точнее отражать интерес аудитории к контенту» и делает показатель «эффективным инструментом» для авторов и рекламодателей.

  • В «VK Видео» отметили, что «исторически развивались» внутри «ВКонтакте» и использовали «характерные для соцсетей» способы подсчёта просмотров. Какие — не уточнили. Сейчас же это отдельная и самостоятельная платформа, поэтому наступило время для «внедрения понятной и открытой методики подсчёта».

  • Новая логика применяется только к новым просмотрам. Исторические данные пересматривать не будут. Все остальные метрики — досмотры, лайки, комментарии и подписки — продолжат работать в прежнем режиме.

#новости #vkвидео

