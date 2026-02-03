Adobe с 1 марта 2026 года закроет программу для анимаций Adobe Animate

С этой даты её невозможно будет загрузить.Источник: AdobeКомпания опубликовала соответствующее объявление на своём сайте. Корпоративные клиенты смогут получить доступ к приложению, загрузить свой контент и получить техническую поддержку до 1 марта 2029 года. Для всех остальных эти возможности будут доступны до 1 марта 2027-го.Кроме того, Animate будет доступен в десктопной версии Creative Cloud в разделе «Показать старые приложения».Решение разочаровало пользователей Adobe Animate — они обеспокоены отсутствием альтернатив, аналогичных по функциональности. Один из них попросил Adobe хотя бы открыть исходный код программы, а не отказываться от неё.Компания на это ответила, что Animate просуществовал более 25 лет и хорошо выполнял свои задачи — но «по мере развития технологий появляются новые платформы».Как отмечает TechCrunch, если «читать между строк», то кажется, будто Adobe «намекает», что Animate не соответствует текущему направлению развития компании — она больше сосредоточена на искусственном интеллекте.#новости #adobe