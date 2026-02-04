Основатели Fitbit представили ИИ-сервис для отслеживания показателей здоровья всех членов семьи

Пользователи могут присоединиться к листу ожидания.Источник: LuffuОснователи Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман объявили о запуске своего нового проекта — Luffu. Компания разрабатывает ИИ-сервис для отслеживания и систематизации показателей здоровья, приёма лекарств, питания, результатов анализов, симптомов. В будущем она планирует выпускать и устройства, которые дополнят сервис.По словам Парка, он сам ухаживал за мамой, находясь на другом конце страны, поэтому приходилось собирать информацию о её здоровье из разных источников. Получить полные и своевременные сведения о её визитах к врачам было сложно. «Я не хотел постоянно проверять, как у неё дела, а она не хотела чувствовать, что за ней следят», — добавил он. Luffu должен помочь отслеживать здоровье родственников без постоянного контроля.Приложение собирает данные для нескольких членов семьи в фоновом режиме с помощью подключения к сторонним устройствам и сервисам, а также получая информацию от самих пользователей — они могут отправлять голосовые сообщения, текст или фотографии.По словам разработчиков, «ИИ встроен во весь пользовательский опыт». Он должен помочь отслеживать изменения и давать персонализированные проактивные рекомендации с опорой на данные, а не просто общие ответы. Основатели также отметили, что пользователи смогут контролировать, какими именно сведениями они делятся.Источник: LuffuДжеймс Парк и Эрик Фридман основали Fitbit в 2007 году. Компания выпускает фитнес-трекеры и «умные» часы. В 2019 году о покупке Fitbit за $2,1 млрд объявила Google. Сделку закрыли в 2021-м.Павел ПрокофьевТехника05.11.2019Создать рынок фитнес-трекеров и продать компанию Google за $2,1 млрд: история Fitbit Несмотря на скандал с химическими ожогами от браслетов и конкуренцию с Apple, компания остаётся второй по объёмам продаж «умных» часов в мире.#новости