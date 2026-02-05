В Таджикистане начал работать спутниковый интернет Starlink

Летом 2025 года компания начала предоставлять услуги связи в Казахстане и Азербайджане. Фото Starlink О подключении Таджикистана к своей спутниковой сети Starlink сообщила в X. Соглашение о сотрудничестве с компанией власти страны подписали в октябре 2025-го.Starlink предлагает в Таджикистане тарифные планы как для частного использования, так и для бизнеса. Стоимость комплекта оборудования с компактной спутниковой тарелкой (Mini) составляет 2200 сомони (18 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 февраля 2026 года). Стандартный комплект обойдётся в 2700 сомони (около 22 тысяч рублей).Абонентская плата при выборе персонального тарифа с безлимитным трафиком составляет 1100 сомони (9000 рублей). Для бизнеса доступны тарифы с пакетами трафика от 50 ГБ по цене от 385 сомони в месяц (3200 рублей).В 2025 году спутниковый интернет Starlink начал работать в Казахстане и Азербайджане.#новости #starlink