В Казахстане начал работать спутниковый интернет Starlink

В июне Минцифры страны подписало с компанией соглашение о соблюдении требований «информационной безопасности и связи».С 13 августа 2025 года Starlink официально начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане.Жители страны могут заказать оборудование на сайте Starlink. Стандартный комплект стоит 201 тысячу тенге (около 30 тысяч рублей), комплект Mini — 104 тысячи тенге (около 15 тысяч рублей).За доступ к спутниковой сети также предусмотрена абонентская плата. Тариф «Жилой» обойдётся в 31 тысячу тенге в месяц (около 4500 рублей), «Жилой Lite» — в 23 тысячу тенге в месяц (около 3500 рублей).Фото Reuters Переговоры Казахстана со SpaceX, владеющей Starlink, начались ещё в 2021 году. С 2023-го связь работала в пилотном режиме в сельских школах, однако Минцифры предупреждало граждан о штрафах за самостоятельную установку оборудования у себя дома. К июлю 2024 года количество казахстанских школ, подключённых к Starlink, увеличилось до 1731.В декабре 2024 года Министерство нацэкономики, Минфин, Минторговли, Минцифры и Комитет нацбезопасности Казахстана предлагали запретить ввоз определённых устройств спутниковой связи, в том числе от Starlink. Они ссылались на угрозу нацбезопасности. Проект приказа раскритиковали на портале «Открытого правительства», и его отозвали.В июне 2025 года правительство Казахстана подписало с компанией соглашение о соблюдении требований «информационной безопасности и связи». Переговоры продолжались на протяжении года, чтобы «сблизить позиции» Starlink и государственных регуляторов, отметил глава Минцифры Жаслан Мадиев.#новости #starlink