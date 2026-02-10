Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Nebius Воложа запланировала купить разработчика ПО для поисковых ИИ-агентов Tavily за $275 млн — Bloomberg

По данным источников издания, команда стартапа перейдёт в Nebius.

Источник: Bloomberg
  • Nebius договорилась о покупке Tavily — разработчика ПО, которое помогает ИИ-агентам искать актуальную информацию для разных задач, включая написание кода, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • По данным издания, сумма сделки составит $275 млн. Основатель и гендиректор Tavily Ротем Вайсс вместе с командой присоединится к Nebius. Покупка стартапа — часть стратегии компании Аркадия Воложа по расширению списка услуг и увеличению выручки, отмечает Bloomberg.
  • Tavily разрабатывает инструменты, позволяющие агентам многократно обращаться к свежим данным в реальном времени для получения необходимой информации. В 2025 году Tavily привлёк $25 млн. Среди клиентов — IBM. У стартапа есть офисы в Нью-Йорке и Тель-Авиве.
  • В ноябре 2025 года Nebius заключила сделку с Meta* на $3 млрд и отчиталась о росте квартальной выручки на 355% год к году — до $146,1 млн. Компания занимается созданием ИИ-инфраструктуры, развивает сервис по разметке данных Toloka, направление беспилотников Avride и образовательные сервисы TripleTen.
Михаил Дудченко
AI
Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры

По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.

Источник фото: Nebius

