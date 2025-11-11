Nebius Воложа заключила сделку с Meta* на $3 млрд и отчиталась о росте квартальной выручки на 355% год к году

С $32,1 млн в третьем квартале 2024 года до $146,1 млн в третьем квартале 2025-го.Аркадий Волож. Источник фото: ТАСССкорректированный чистый убыток составил $100,4 млн против $39,7 млн за аналогичный промежуток в 2024 году. Капитальные расходы за квартал равнялись $955,5 млн против $172,1 млн год назад соответственно. Nebius масштабирует площади, докупает графические процессоры и тратится на электроэнергию.Компания ожидает, что к концу 2026 года — с учётом текущих темпов роста — сможет выйти на годовую выручку в $7-9 млрд. По итогам первых трёх кварталов 2025 года она выручила $302,1 млн.Сделку с Meta* подписали на пять лет. Nebius предоставит компании ИИ-инфраструктуру, развернув дополнительные мощности в течение ближайших трёх месяцев.Для Nebius это второй по размеру контракт после соглашения с Microsoft почти на $20 млрд. Его заключили в сентябре 2025-го, акции Nebius на фоне новости подорожали на 60%, а стоимость доли основателя Аркадия Воложа выросла на $1 млрд.По словам Воложа, в третьем квартале компания загрузила все доступные облачные мощности. В текущем четвёртом их тоже практически полностью «распродали».Акции Nebius растут на 5,31% на премаркете и на 16:28 мск 11 ноября 2025 года торгуются по $116 за штуку. Капитализация составляет $27,61 млрд — в четыре раза больше, чем в начале этого же года, отметило Reuters.В июле 2024 года МКПАО «Яндекс» объявил, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российских активов и полностью вышла из состава акционеров группы.После этого зарубежная компания сменила название на Nebius Group, а возглавил её сооснователь «Яндекса» Волож. Он ушёл оттуда в июне 2022 года — после попадания под санкции ЕС (в 2024 году их сняли).Компания занимается созданием ИИ-инфраструктуры, развивает сервис по разметке данных Toloka, направление беспилотников Avride и образовательные сервисы TripleTen.В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других. В 2025 году Toloka получил $72 млн от Bezos Expeditions Джеффа Безоса и техдиректора Shopify Михаила Парахина.По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году — до $117,5 млн. Скорректированный чистый убыток сократился на 12%, до $282,9 млн. Выручка за второй квартал 2025-го составила $105,1 млн — на 625% больше год к году. Скорректированный чистый убыток — $91,5 млн.Таня БоброваAI21 октNebius Аркадия Воложа открыла дата-центр для ИИ в Израиле Он будет работать с местными стартапами, технологическими компаниями и исследовательскими центрами.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена. #новости #nebius