Акции Nebius Аркадия Воложа выросли на 22% на фоне публикации квартального отчёта

С начала 2025 года стоимость акций выросла более чем вдвое, отмечает MarketWatch.Выручка Nebius за второй квартал 2025 года составила $105,1 млн — на 625% больше год к году и на 106% больше квартал к кварталу. За полгода показатель составил $156 млн — на 545% больше в годовом выражении.Скорректированный чистый убыток — $91,5 млн по итогам квартала и $175,2 млн по итогам полугодия. Отчётность неаудированная.На фоне публикации отчётности акции Nebius Group на Nasdaq растут к 19:00 мск на 22,4% и торгуются по $67,43 за штуку.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы).По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году — до $117,5 млн, cкорректированный чистый убыток сократился на 12% — до $282,9 млн.В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других. В мае 2025-го Toloka получила $72 млн от Bezos Expeditions Джеффа Безоса и техдиректора Shopify Михаила Парахина.Артур ТомилкоДеньги5 маяВолож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры» Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса».