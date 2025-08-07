Популярное
Таня Боброва
AI

Акции Nebius Аркадия Воложа выросли на 22% на фоне публикации квартального отчёта

С начала 2025 года стоимость акций выросла более чем вдвое, отмечает MarketWatch.

  • Выручка Nebius за второй квартал 2025 года составила $105,1 млн — на 625% больше год к году и на 106% больше квартал к кварталу. За полгода показатель составил $156 млн — на 545% больше в годовом выражении.
  • Скорректированный чистый убыток — $91,5 млн по итогам квартала и $175,2 млн по итогам полугодия. Отчётность неаудированная.
  • На фоне публикации отчётности акции Nebius Group на Nasdaq растут к 19:00 мск на 22,4% и торгуются по $67,43 за штуку.
  • Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы).
  • По итогам 2024 года выручка Nebius выросла на 462% год к году — до $117,5 млн, cкорректированный чистый убыток сократился на 12% — до $282,9 млн.
  • В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других. В мае 2025-го Toloka получила $72 млн от Bezos Expeditions Джеффа Безоса и техдиректора Shopify Михаила Парахина.
Артур Томилко
Деньги
Волож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры»

Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса».

Фото Reuters 

#новости #nebius

