Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других

На расширение в США.Деньги привлекли от «хорошо известных инвесторов», приводит TechCrunch слова основателя и гендиректора Nebius Аркадия Воложа. Всех компания раскроет в документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а пока назвала только Nvidia, венчурную Accel и Orbis Investments.Партнёр Accel Мэтт Вайгенд войдёт в совет директоров Nebius, но сначала в качестве наблюдателя. В ходе частного размещения Nebius выпустит более 33,33 млн акций класса А по цене $21 за штуку.Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», полностью вышла из состава акционеров группы и переименовалась в Nebius Group в июле 2024 года. Компанию возглавил сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.Основой компании стала Nebius — бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса». Также в группу вошли Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.Ключевая идея бизнеса — создание инфраструктуры для ИИ. Например, в сентябре 2024-го компания запустила во Франции коммерческий дата-центр для ИИ с процессорами от Nvidia.В октябре 2024 года Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Yandex N.V. после приостановки в 2022 году.Полина ЛааксоДеньги24 нояб«Рынок верит, что мы сможем развивать бизнес, а насколько крупный — покажет время»: Волож — о работе Nebius Group Краткий конспект заметки TechCrunch.#новости #nebius
Все-таки молодцы казахи израильского происхождения, не то что русские
А армяне молодцы?
Ну вот, а псевдопатриоты всё говорили, что не добьется он ничего без Землицы Русской (и нашего священного госаппарата с несменяемым)
Ну, у них же логика другая.
Псевдопатриоты сами ничего никогда не добивались, а им позволили добиться.
И вот с этим мировоззрением они думают "да кто им даст?".
У них нет мысли что у Воложа может быть бизнес план, где есть сроки окупаемости, другие не интересные нам вещи.
Ведь у российского предпринимателя не должно быть бизнес плана теперь. Должна быть лапша которую ты повесишь на уши госапарату, который тебе дотации выдаст.
Короче объясняю как изи заработать миллиард долларов. Делаете любую хрень с приставкой AI и продаётесь Nvidia 💁♀️💲🤗
Nvidia - это компания которая делает видеокарточки, это такие штуки чтобы вставлять в компьютер чтобы играть в игры. И они же используются для ИИ (не знаю почему так совпало 🤔). В итоге у этой Nvidia дофига денег и они реально не знают куда их потратить. 💁♀️
Всё, идите делайте 🤗💖🚀
Предыдущий оператор этого аккаунта был намного интереснее.
Нехило для начала