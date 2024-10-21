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Полина Лааксо
Инвестиции

Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Yandex N.V. после приостановки в 2022 году — они упали на 25% относительно последней цены на закрытии

В феврале 2022 года акции тогда ещё Yandex N.V. стоили по $18,94.

  • Днём 21 октября 2024 года бумаги теперь уже Nebius Group просели до $14,2 за штуку. На момент публикации заметки торгуются на отметке $16,32.
Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Yandex N.V. после приостановки в 2022 году — они упали на 25% относительно последней цены на закрытии
  • Американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями нидерландской Yandex N.V. — на тот момент головной компании «Яндекса» — из-за санкций.
  • В июле 2024 года МКПАО «Яндекс» объявила, что Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. После зарубежная компания сменила название на Nebius Group, а возглавил её сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.
  • В рамках раздела Nebius Group получила Nebius (бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса»), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.

#новости #nebius

33
21 комментарий
Олег Степашин

Яндекс без России - это просто один из тысячи...

(Даже вне политического контекста, просто в России он развился в конкретной уникальной ситуации 90-х-00х-10х, а теперь уже всё.)

2
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Платон Щукин

Торгуется не Яндекс, а другая компания. А вот Яндекс без основателей - это хуйня. Именно эти два человека сделали Яндекс тем, кем он был до войны.

1
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дед Мазай и либерда

@igotosochi ты успел купить?

1
1
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igotosochi

Неа

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Pasha Z

Активы какие то у этой компании остались ?!

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andrey adamovich

Вроде датацентр в Финляндии им перешёл

2
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3216q114

Уточни про какие активы идет речь ?

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