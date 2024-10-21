Nasdaq возобновила торги акциями бывшей Yandex N.V. после приостановки в 2022 году — они упали на 25% относительно последней цены на закрытии

В феврале 2022 года акции тогда ещё Yandex N.V. стоили по $18,94.Днём 21 октября 2024 года бумаги теперь уже Nebius Group просели до $14,2 за штуку. На момент публикации заметки торгуются на отметке $16,32.Американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями нидерландской Yandex N.V. — на тот момент головной компании «Яндекса» — из-за санкций.В июле 2024 года МКПАО «Яндекс» объявила, что Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. После зарубежная компания сменила название на Nebius Group, а возглавил её сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.В рамках раздела Nebius Group получила Nebius (бывшая международная часть облачного бизнеса «Яндекса»), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центры в Финляндии.#новости #nebius
Яндекс без России - это просто один из тысячи...
(Даже вне политического контекста, просто в России он развился в конкретной уникальной ситуации 90-х-00х-10х, а теперь уже всё.)
Торгуется не Яндекс, а другая компания. А вот Яндекс без основателей - это хуйня. Именно эти два человека сделали Яндекс тем, кем он был до войны.
@igotosochi ты успел купить?
Неа
Активы какие то у этой компании остались ?!
Вроде датацентр в Финляндии им перешёл
Уточни про какие активы идет речь ?