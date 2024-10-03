Uber в США начнёт использовать роверы и роботакси от Avride — подразделения бывшей Yandex N.V.

Стороны заключили многолетнее стратегическое партнёрство.Сначала Uber подключит роверы Avride — структуры Nebius Group. В «ближайшие недели» они начнут разводить заказы сервиса доставки готовой еды и продуктов Uber Eats в Остине, а до конца 2024 года заработают в Далласе и Джерси-Сити.Беспилотные автомобили станут доступны в Uber в 2025 году. Городом для запуска выбрали Даллас.Гендиректор Avride Дмитрий Полищук сообщил, что парк роверов, подключённых к Uber Eats, расширят в 2025 году до сотен единиц. Число готовых к перевозкам беспилотников не раскрыл.Источник фото: AvrideNebius Group — компания, созданная на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Штаб-квартира — в Амстердаме, но офисы есть и в других городах Европы, а также в США и Израиле.В рамках раздела Nebius Group получила международную часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka, зарубежную часть «Практикума» TripleTen, дата-центры в Финляндии и международный бизнес по разработке беспилотников Avride (в прошлом — Yandex Self-Driving Group).Avride базируется в Остине, штат Техас. «Десятки» его роверов уже развозят заказы из ресторанов в районе Мюллер — ежедневно с 8:00 до 22:00. Их также используют для коммерческой доставки в Сеуле, Южная Корея. Беспилотные автомобили только тестируют — тоже в Остине и Сеуле, но пока с водителем для контроля.«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019-го он открыл офис разработки в Израиле, чтобы научить их распознавать мотоциклы, а также ориентироваться на круговых перекрёстках. В 2020 году начал тестировать машины на дорогах в США, в том числе без человека за рулём (в марте 2022-го тесты прекратились).В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023-го «Яндекс» рассказал, что пробно запустил роботакси в столичном районе Ясенево: вместе с клиентом ездил испытатель. Тогда же начали тестировать сервис в Белграде, а осенью — в Сочи.Беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов «Яндекс» представил в 2019 году. На сентябрь 2024 года они работали в Москве, Иннополисе, Мурино, на курорте «Красная Поляна» и в Алматы. Компания говорила, что по итогам 2024-го хочет увеличить флот вдвое — до 260 роботов.Полина ЛааксоТранспорт14 июня«Яндекс» объединит разработку беспилотных автомобилей и роботов-курьеров под брендом «Автономный транспорт» Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. #новости #яндекс #uber
Яндекс роверы - это реально крутая тема. Надо больше локаций охватить
Не яндекс роверы, а Avride/Nebius.
Да, роверы - это действительно перспективное направление и оно развивается. Но нужно учитывать и инфраструктуру городов, и безопасность движения.
Как они собираются запихать в ровер человека? 🤦♀️
Он же маленький 💁♀️
Маленький не маленький, а тень от того ровера город закрывает…
Говорят они специальную технологию по уменьшению человека разработали. Из ровера выстреливает специальный уменьшающий луч и готово
Сколько уже таких соглашений у Убера, 2-3 в этом году?)
Проблема Убера, что они никак не могут определиться с тем, надо им это или нет.