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Полина Лааксо
Транспорт

Uber в США начнёт использовать роверы и роботакси от Avride — подразделения бывшей Yandex N.V.

Стороны заключили многолетнее стратегическое партнёрство.

  • Сначала Uber подключит роверы Avride — структуры Nebius Group. В «ближайшие недели» они начнут разводить заказы сервиса доставки готовой еды и продуктов Uber Eats в Остине, а до конца 2024 года заработают в Далласе и Джерси-Сити.
  • Беспилотные автомобили станут доступны в Uber в 2025 году. Городом для запуска выбрали Даллас.
  • Гендиректор Avride Дмитрий Полищук сообщил, что парк роверов, подключённых к Uber Eats, расширят в 2025 году до сотен единиц. Число готовых к перевозкам беспилотников не раскрыл.
Источник фото: Avride
Источник фото: Avride
  • Nebius Group — компания, созданная на базе иностранных активов «Яндекса» после его раздела. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Штаб-квартира — в Амстердаме, но офисы есть и в других городах Европы, а также в США и Израиле.
  • В рамках раздела Nebius Group получила международную часть облачного подразделения «Яндекса» Nebius, бизнес по разметке данных Toloka, зарубежную часть «Практикума» TripleTen, дата-центры в Финляндии и международный бизнес по разработке беспилотников Avride (в прошлом — Yandex Self-Driving Group).
  • Avride базируется в Остине, штат Техас. «Десятки» его роверов уже развозят заказы из ресторанов в районе Мюллер — ежедневно с 8:00 до 22:00. Их также используют для коммерческой доставки в Сеуле, Южная Корея. Беспилотные автомобили только тестируют — тоже в Остине и Сеуле, но пока с водителем для контроля.
  • «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019-го он открыл офис разработки в Израиле, чтобы научить их распознавать мотоциклы, а также ориентироваться на круговых перекрёстках. В 2020 году начал тестировать машины на дорогах в США, в том числе без человека за рулём (в марте 2022-го тесты прекратились).
  • В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023-го «Яндекс» рассказал, что пробно запустил роботакси в столичном районе Ясенево: вместе с клиентом ездил испытатель. Тогда же начали тестировать сервис в Белграде, а осенью — в Сочи.
  • Беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов «Яндекс» представил в 2019 году. На сентябрь 2024 года они работали в Москве, Иннополисе, Мурино, на курорте «Красная Поляна» и в Алматы. Компания говорила, что по итогам 2024-го хочет увеличить флот вдвое — до 260 роботов.
Полина Лааксо
Транспорт
«Яндекс» объединит разработку беспилотных автомобилей и роботов-курьеров под брендом «Автономный транспорт»

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/07/815680-yandex-robot-kurer" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс</a>»

#новости #яндекс #uber

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26
26 комментариев
Андрей Комягин

Яндекс роверы - это реально крутая тема. Надо больше локаций охватить

2
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Бонифаций на каникулах

Не яндекс роверы, а Avride/Nebius.

7
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Павел Евграфов

Да, роверы - это действительно перспективное направление и оно развивается. Но нужно учитывать и инфраструктуру городов, и безопасность движения.

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Запопу Кусь

Как они собираются запихать в ровер человека? 🤦‍♀️
Он же маленький 💁‍♀️

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Andrey Zykov

Маленький не маленький, а тень от того ровера город закрывает…

8
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Марк

Говорят они специальную технологию по уменьшению человека разработали. Из ровера выстреливает специальный уменьшающий луч и готово

1
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Anton

Сколько уже таких соглашений у Убера, 2-3 в этом году?)
Проблема Убера, что они никак не могут определиться с тем, надо им это или нет.

1
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