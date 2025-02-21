Nebius Воложа отчиталась за 2024 год: выручка — $117,5 млн; cкорректированный чистый убыток — $282,9 млн

Остаток денежных средств на 31 декабря 2024 года составил $2,45 млрд.Год к году выручка выросла на 462% — в 2023 году она равнялась $20,9 млн. Скорректированный чистый убыток сократился на 12% — с $320,9 млн годом ранее. Отчётность неаудированная.В четвёртом квартале свыше половины выручки принесло ключевое направление — инфраструктура для ИИ. В ноябре группа запустила кластер графических процессоров (GPU) Nvidia H200 Tensor Core в Париже.Тогда же Nebius анонсировала запуск кластера с Nvidia Hopper в Канзас-Сити — он заработает в конце первого квартала 2025 года. А в декабре рассказала о планах установить в дата-центрах в США и Финляндии 22 тысячи процессоров Nvidia Blackwell в 2025-м.В среду для разработчиков AI Studio добавили поддержку моделей компьютерного зрения и новые большие языковые модели, в том числе DeepSeek R1. Также выпустили платформу бессерверных вычислений TractoAI.Подразделение разметки данных для машинного обучения Toloka начало сотрудничать с несколькими компаниями-разработчиками «крупнейших» базовых моделей генеративного ИИ. С какими — не рассказали. А ИТ-интенсивы TripleTen привлекли свыше 14 тысяч новых студентов за год. Беспилотное подразделение Avride заключило партнёрство с сервисом доставки еды Grubhub: роверы Nebius уже развозят заказы в кампусе Университета штата Огайо. Помимо этого, оно начало работать с Uber Eats в Остине и Далласе. В Южной Корее компания получила разрешение на тесты беспилотных машин на дорогах общего пользования.Аркадий Волож. Источник фото: CNNВ июле 2024 года МКПАО «Яндекс» объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.После этого зарубежная компания сменила название на Nebius Group, а возглавил её сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Он покинул «Яндекс» в июне 2022 года после попадания под санкции ЕС (в 2024 году их сняли).В феврале 2022 года американская биржа Nasdaq приостановила торги акциями Yandex N.V.. В 2024 году возобновила торги, но уже акциями Nebius Group. На 12:46 мск 21 февраля 2025 года бумаги на премаркете стоят $47,16 за штуку.В декабре 2024 года Nebius привлекла $700 млн от Nvidia, Accel и других.Полина ЛааксоДеньги24.11.2024«Рынок верит, что мы сможем развивать бизнес, а насколько крупный — покажет время»: Волож — о работе Nebius Group Краткий конспект заметки TechCrunch.#nebius #новости