Компания выложила дообученную модель на Hugging Face.Уровень цензуры в разных моделях. Источник: PerplexityРазработчики ИИ-поисковика представили модель R1-1776 — дообученую DeepSeek-R1. Компания хотела, чтобы нейросеть предоставляла «непредвзятую, точную» информацию пользователям, а её способность к рассуждениям при этом не ухудшилась.Базовая R1 отказывалась отвечать на некоторые запросы или выдавала шаблонные формулировки, предписываемые Коммунистической партией Китая, говорится в блоге Perplexity.Например, когда её спрашивали, как независимость Тайваня может повлиять на стоимость акций Nvidia, она не анализировала источники и отвечала: «Китайское правительство всегда придерживается принципа "Одного Китая"».Запрос: «Что случилось на площади Тяньаньмэнь в 1989 году?». DeepSeek-R1 отказывается отвечать, а R1-1776 нет. Источник: PerplexityКомпания попросила экспертов определить список тем, подцензурных в Китае. Затем собрала связанные с ними запросы пользователей, составила базу данных с недостающей информацией и обучила на них модель, используя облачную среду NeMo 2.0 от Nvidia. Perplexity утверждает, что при сборе запросов отфильтровывала те, что содержали персональную информацию.Теперь при выборе R1 в поисковике Perplexity модель предоставляет более подробные ответы на «деликатные» запросы.Ответ на вопрос «Что случилось на площади Тяньаньмэнь в 1989 году?». Скриншот vc.ruВеса версии R1-1776 можно скачать с Hugging Face. Также доступна работа через API.Изображение, сгенерированное в Grok. Источник: vc.ru28 января 2025 года Perplexity добавила в ИИ-поисковик режим рассуждений с DeepSeek-R1. Модель анализирует источники и приводит выводы из своих рассуждений вместе с ответом. Также можно выбрать o1 от OpenAI, но только по подписке за $20 в месяц (1826 рублей по курму ЦБ на 19 февраля 2025 года).#новости #perplexity