Китайский DeepSeek представил модели Janus Pro для генерации картинок

По словам стартапа, в двух тестах Janus-Pro-7B превосходит Stable Diffusion 3 Medium и DALL-E 3 от OpenAI.Это мультимодальные модели, которые могут анализировать изображения и создавать новые, пишут TechCrunch и The Verge. Размер — от 1 млрд до 7 млрд параметров. У них открытый исходный код, доступен на Hugging Face. На сайте также появилась бесплатная демоверсия.Janus Pro может анализировать и генерировать только изображения с разрешением до 384 x 384, указывают издания.Новая модель — обновлённая версия Janus, которую китайский стартап выпустил в конце 2024 года, пишет Reuters. Компания пояснила, что она превосходит Janus за счёт «усовершенствованных» процессов обучения, качества данных и размера модели.Сравнение результатов Janus и Janus-Pro-7B. Источник: DeepSeek «Только что попробовал сгенерировать изображение птички, которая выглядит как теннисный мяч, с помощью новой Janus-Pro-7B, вот что получилось». Источник: AlexПо данным компании, в тестах GenEval и DPG-Bench модель Janus-Pro-7B превосходит Stable Diffusion 3 Medium и DALL-E 3 от OpenAI.Шумиха вокруг DeepSeek не утихает 27 января 2025 года, когда приложение стартапа стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, сместив чат-бота ChatGPT от OpenAI на второе место.После этого некоторые пользователи столкнулись со сбоем, акции ИТ-компаний стали резко падать, а DeepSeek ограничил регистрацию пользователей из-за кибератаки.#новости #deepseek
Ребята решили просто уничтожить кое-кого и заодно обвалить свои серваки (-:
Но и молодцы, давайте!
К утру должна быть новость о запуске опенсорсного Скайнет 😁
Фаталити будет, если они представят видеокарту, которая быстрее rtx 5090 и стоит в 5 раз дешевле.
Ну генерация картинок это так себе достижение.
Вот к примеру, говорю ему сделай мне ASO чтобы мое приложениебыло в топе по такому запросу. Он анализирует всех конкурентов, делает описание, ключи, скриншоты и иконку. И через пару недель я в топе. Вот это было бы круто.
Или сделай мне промо-видео с музыкой без авторских прав, для моего продукта, вот тебе картинки. 4к качество.
Может просто сразу бабла попросить, к чему весь этот длинный путь? :))
Что у них за нейминги? Janus-Pro-7B...
Спасибо, что не 把你的鸡巴插进茶里
Потом к этому ещё добавят : плюс, турбо, и макс