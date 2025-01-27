Китайский ИИ-разработчик DeepSeek ограничил регистрацию пользователей из-за кибератаки на свои сервисы

На фоне шумихи вокруг своего приложения и резкого падения акций ИТ-компаний.Уже зарегистрированные пользователи могут заходить в сервисы как обычно, пишет CNBC.27 января 2025 года DeepSeek стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, сместив чат-бота ChatGPT от OpenAI на второе место. После этого некоторые пользователи столкнулись со сбоем, писало Bloomberg.DeepSeek основан в 2023 году и разрабатывает языковые модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.На фоне шумихи вокруг DeepSeek акции ИТ-компаний стали падать 27 января: например, Nvidia — на 15%, AMD — на 6%, Micron Technology — на 11%, Nebius Group — на 34%. В частности, участники рынка обеспокоены тем, что более эффективный подход DeepSeek к обучению и запуску моделей «подрывает основную бизнес-модель»: сейчас ИИ-разработчики зависят от дорогих чипов и огромных вычислительных мощностей.Полина ЛааксоAI11:55Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться» Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун. #новости #deepseek
Это из-за новостей на VC (-: