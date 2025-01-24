Компания присоединилась к другим разработчикам, объявившим о крупных инвестициях в ИИ, отмечает Reuters.Капитальные расходы Meta* на ИИ по плану составят $60-65 млрд в 2025 году, рассказал глава компании Марк Цукерберг в соцсетях. Значительно больше, чем около $35-40 млрд, потраченных в 2024 году, отмечает The New York Times.Часть этих денег пойдёт на центры обработки данных, уточняет газета. Также компания планирует завершить год с более чем 1,3 млн графических процессоров (GPU) и «существенно» расширить ИИ-команду. Meta* — уже один из крупнейших клиентов Nvidia, указывает Reuters.По словам Цукерберга, 2025 год будет «определяющим» годом для ИИ. И он ожидает, что Meta* AI станет ведущим ассистентом с более чем 1 млрд пользователей, а Llama 4 — ведущей моделью.Microsoft заявила, что планирует инвестировать около $80 млрд в 2025 финансовом году в развитие центров обработки данных. Владелец TikTok, китайская ByteDance, вложит более $12 млрд в ИИ-инфраструктуру, писала FT.OpenAI, Oracle и SoftBank в январе 2025 года создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США — с начальными инвестициями в $100 млрд и планом вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta
И китайские нищеброды с 5 млн обходят все эти многомиллиардные вложения, амайзинг
В чем обходят?
"Meta* инвестирует $60-65 млрд в 2025 году в ИИ и центры обработки данных" - какие-то невероятные суммы. Скоро ИИ будет настолько умным, что сам начнет зарабатывать деньги на эти инвестиции))
Meta* явно делает серьезную ставку на ИИ. 2025 год действительно может стать переломным. Очень интересно, какие новые возможности откроет Llama 4 и как будет развиваться Meta* AI.
Тут МТС на работу звал, нужен руководитель, который за зарплату 250к должен будет полностью проработать стратегию развития ИИ-инфрастуркутры. При том без подчиненных... сам, за 3 мсеяца подготовить детальный план и PnL.
И ты отказался 🤣🤔
АХАХАХАХАХАХАХахаха