Владелец TikTok вложит более $12 млрд в ИИ-инфраструктуру в 2025 году — FT

Часть денег потратят на закупки чипов в Китае, говорят источники газеты.Китайская ByteDance, которая владеет TikTok, заложила в бюджет на 2025 год 40 млрд юаней (около $5,5 млрд) на покупку ИИ-чипов в Китае — это вдвое больше, чем компания потратила годом ранее, рассказали источники FT.Около 60% заказов на внутреннем рынке полупроводников ByteDance передаст китайским поставщикам вроде Huawei и Cambricon, остальное потратит на чипы Nvidia, пишет газета. По словам источников, китайские власти неофициально рекомендовали закупать не менее 30% чипов у местных компаний.Ещё $6,8 млрд компания якобы планирует потратить за границей. Однако эти инвестиции могут затруднить новые правила экспортного контроля со стороны США, отмечает FT. Если их не пересмотрят и будут строго соблюдать, для ByteDance закупать чипы за рубежом будет сложнее, чем когда-либо.Компания заявила FT, что информация о планах компании от анонимных источников «неверна».ByteDance запустила своего чат-бота Doubao в августе 2023 года. По данным на декабрь 2024-го, которые приводит издание, у сервиса 71 млн активных пользователей в месяц.#новости #bytedance
А зачем ТикТоку иИ и чипы? Там чем более безмозглый контент тем популярнее.
кто на что нацелен
Скорее всего, контент-мейкеры станут не нужны вообще, останутся только потребители контента.
Скоро мы будем настолько зависимы от TikTok, что не сможем от него оторваться даже во сне. Алгоритмы будут подбирать нам контент, который нам так нравится, что мы просто забудем обо всем на свете...
за всех не нужно говорить
Мы это кто? У меня он даже не установлен