OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США — с начальными инвестициями в $100 млрд

И планом вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.О запуске совместного предприятия The Stargate Project рассказал президент США Дональд Трамп — в присутствии гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, сооснователя Oracle Ларри Эллисона и главы SoftBank Масаёси Сона.Ответственность за финансовое развитие лежит на SoftBank, а за операционное управление — на OpenAI. Среди спонсоров, помимо Softbank, — фонд властей Абу-Даби MGX. Председатель Stargate — Сон. «Ключевые технологические партнёры», кроме упомянутых OpenAI и Oracle, — производитель микропроцессоров Arm, Nvidia и Microsoft.Первый шаг — строительство дата-центров в Техасе, где OpenAI начнёт «обучать свою следующую ИИ-модель». Причём десять уже строят. Трамп готов издать нужные указы, чтобы ускорить процесс, пишет Bloomberg: например, «обеспечив упрощённый доступ к электроэнергии».OpenAI отмечает, что инфраструктуру будут строить именно для неё. Смогут ли другие разработчики использовать мощности в будущем — не сказали.По словам The Stargate Project, разработка этой инфраструктуры «обеспечит США лидерство в сфере искусственного интеллекта, поспособствует реиндустриализации государства, создаст сотни тысяч рабочих мест и предоставит стратегические ресурсы для защиты нацбезопасности». Одним из отраслевых конкурентов США Трамп назвал Китай.Трамп, Сон, Эллисон и Альтман. Источник: Yahoo FinanceПо данным источников WSJ, The Stargate Project может расширить перечень акционеров, а SoftBank изучает возможность привлечь долговое финансирование. TechCrunch допускает, что в будущем чипы для этих дата-центров будет разрабатывать и сама OpenAI, потому как якобы ищет инженеров для этих целей и работает с Broadcom и TSMC.$500 млрд могут и не привлечь, отмечает WSJ, но сумма «крупная даже по меркам Кремниевой долины». По мнению Axios, Трамп припишет часть заслуг себе, хотя на деле слухи о запуске проекта Stargate ходили с 2024 года, а ряд инициатив, которые планируют развивать на первые $100 млрд, был анонсирован ещё при Джо Байдене.MGX, Microsoft, Nvidia и SoftBank — участники последнего раунда инвестиций в OpenAI, который в октябре 2024 года принёс ей $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. В том же году FT рассказывало, что MGX ведёт переговоры с Альтманом об инвестициях в создание производства чипов для ИИ. Евгения ЕвсееваAIвчераДональд Трамп отменил указ Байдена о мерах безопасности в области ИИ — он обязывал компании делиться с правительством результатами тестов Джо Байден подписал его в октябре 2023 года.#openai #softbank #oracle #nvidia #новости
Я в шоке от таких цифр.. 100 млрд, 500 млрд$. А самое главное что всем миром будем скидываться им на этот проект.
Кто-то тратит 100 лярдов на новые технологии чтобы сделать страну лидером а кто-то тратит такие же суммы на бомбы и ракеты чтобы уничтожить соседскую страну и сделать свою страну не лидером а изгоем.
Мы всем миром уже пользуемся тем что создал OpenAI
Не, я чату гопоты сказал что денег нет
Интересно дотянет ли Open AI до следующего раунда инвестиций с учётом выхода открытых моделей таких как Deepseek R1. Конкуренция в отрасли колоссальная.
Через 4 года придут демократы и превратят это в средство контроля и разнообразия.
Дата-центры нужно строить прямо на территории атомной станции.