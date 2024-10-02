OpenAI закрыла инвестраунд на $6,6 млрд при оценке в $157 млрд

Его возглавил венчурный фонд Thrive Capital.Участие также приняли Microsoft, которая до этого уже вложила в OpenAI $13 млрд, производитель чипов Nvidia, инвестиционные структуры SoftBank, Tiger Global, Altimeter Capital, Fidelity и Khosla Ventures, а также фонд властей Абу-Даби MGX.OpenAI объявила только общую сумму привлечённых инвестиций и полученную оценку. О деталях рассказали CNBC, Reuters, WSJ и Bloomberg со ссылкой на источники.По данным WSJ, Thrive Capital вложил $1,25 млрд, Microsoft — чуть меньше $1 млрд, SoftBank — около $500 млн, Nvidia — примерно $100 млн. Издание пишет: чтобы получить доступ к финансовым документам OpenAI, нужно было инвестировать от $250 млн.Данные из тех документов раскрыли СМИ в конце сентября 2024 года. В них OpenAI спрогнозировала, что в 2024 году получит $3,7 млрд выручки и $5 млрд убытка.В 2025 году компания рассчитывает выручить уже $11,6 млрд, а в 2029-м — $100 млрд. Для этого будет, помимо прочего, поднимать цены на подписки. К концу 2024 года план Plus может подорожать с $20 до $22 в месяц, а в течение «следующих пяти лет» — до $44.Среди других деталей сделки — возможность инвесторов вернуть деньги, если разработчик не перейдёт к коммерческой модели бизнеса. О таких планах The Information сообщало ещё в июне 2024 года. Некоммерческая структура продолжит существовать, но не сможет единолично контролировать коммерческий орган управления.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Outlook BusinessNYT не исключало, что на ход переговоров об инвестициях может повлиять недавний уход из компании сразу трёх руководителей, среди которых технический директор, но в итоге OpenAI привлекла столько, сколько изначально планировала.По словам Bloomberg, сделка — одна из масштабнейших в истории рынка частных инвестиций. Ещё в 2023 году OpenAI оценивали в $29 млрд, в начале 2024 года — в $86 млрд, а теперь её оценка находится на уровне рыночной капитализации таких публичных компаний, как Goldman Sachs ($155,06 млрд) и Uber ($153,58 млрд), отметило WSJ.По итогам раунда OpenAI встала в один ряд с двумя крупнейшими частными «стартапами» с венчурным финансированием — SpaceX и ByteDance, владельцем TikTok.#новости #openai
Ну закрыла и закрыла, главное, что основателя не закрыли 🫡
Щас эксперты подтянутся.
Сэм красиво иксует и мультиплицирует. Через год-полтора может догнать Илона
или wework
Бюджет моей страны меньше
В несколько раз