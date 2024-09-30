SoftBank запланировала инвестировать $500 млн в OpenAI при оценке $150 млрд — The Information

Всего компания якобы привлекает $6,5 млрд.Фонд японской SoftBank — Vision Fund — планирует инвестировать $500 млн в разработчика чат-бота ChatGPT, рассказал знакомый с вопросом источник The Information. По данным издания, оценка OpenAI в ходе этого раунда может составить $150 млрд.В сентябре 2024 года источники Bloomberg говорили, что всего OpenAI ведёт переговоры о привлечении $6,5 млрд, и называли ту же оценку. Для сравнения, в начале 2024 года стартап оценивали в $86 млрд, писало Bloomberg.В частности, компания якобы обсуждала инвестиции с фирмой Thrive Capital, которая может возглавить раунд и вложить $1 млрд, а также Microsoft, Nvidia и Apple. Однако последняя, по данным WSJ, больше не участвует в переговорах об участии в раунде. OpenAI и SoftBank отказались от комментариев.В конце сентября 2024 года СМИ со ссылкой на финансовые документы и источники сообщили, что OpenAI ожидает получить по итогам 2024 года $3,7 млрд выручки. В 2025 году разработчик якобы рассчитывает выручить $11,6 млрд, а в 2029-м — $100 млрд.#новости #openai
Этих жизнь вообще ничему не учит, опять на хаях залетают на хайп. Может им хомяка предложить еще?
Мотыльки они такие.
такая херня не зайдет
Пффф, такую инвестиционную мелочь даже не предлагайте.
и правда мелочь
Это тот самый, кто прогорел на WeWork
А еще они вкладывали в Uber, Nvidia, Slack, Sprint, Alibaba и сотни других