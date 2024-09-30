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Таня Боброва
Деньги

SoftBank запланировала инвестировать $500 млн в OpenAI при оценке $150 млрд — The Information

Всего компания якобы привлекает $6,5 млрд.

  • Фонд японской SoftBank — Vision Fund — планирует инвестировать $500 млн в разработчика чат-бота ChatGPT, рассказал знакомый с вопросом источник The Information. По данным издания, оценка OpenAI в ходе этого раунда может составить $150 млрд.
  • В сентябре 2024 года источники Bloomberg говорили, что всего OpenAI ведёт переговоры о привлечении $6,5 млрд, и называли ту же оценку. Для сравнения, в начале 2024 года стартап оценивали в $86 млрд, писало Bloomberg.
  • В частности, компания якобы обсуждала инвестиции с фирмой Thrive Capital, которая может возглавить раунд и вложить $1 млрд, а также Microsoft, Nvidia и Apple. Однако последняя, по данным WSJ, больше не участвует в переговорах об участии в раунде. OpenAI и SoftBank отказались от комментариев.
  • В конце сентября 2024 года СМИ со ссылкой на финансовые документы и источники сообщили, что OpenAI ожидает получить по итогам 2024 года $3,7 млрд выручки. В 2025 году разработчик якобы рассчитывает выручить $11,6 млрд, а в 2029-м — $100 млрд.

#новости #openai

77
30
30 комментариев
Osmio

Этих жизнь вообще ничему не учит, опять на хаях залетают на хайп. Может им хомяка предложить еще?

7
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голубцы по акции

Мотыльки они такие.

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Sёma Dråkx

такая херня не зайдет

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дед Мазай и душнилы

Пффф, такую инвестиционную мелочь даже не предлагайте.

3
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Владимир К

и правда мелочь

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Сергей

Это тот самый, кто прогорел на WeWork

2
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Алеоп

А еще они вкладывали в Uber, Nvidia, Slack, Sprint, Alibaba и сотни других

3
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