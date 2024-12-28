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Все "непродажные" паблики: "ОН ЛУЧШЕ, чем ChatGPT 4o".. Правда только на 0,6 процентов (не везде) + цензура как при диктатуре
Похлеще цензура. При диктатурах хоть во славу власти можно вещать.
Ну тут ничего не сделаешь, пока толпы долбаебов скриншотят ответы, не понимая сути инструмента. И переносят их на личности, создателей сетки. Не удивлюсь, если в большинстве буквенных рандомайзеров словари с полит-запрещенкой. Найдутся те, кто будет днями и ночами кликать "обновить", пока не выпадет что-нибудь такое.
На волю выпустили хоть? А то бьются нейротрудяги в застенках кожаных узурпаторов.
Может хватит уже этих нейросетей? Сами же открывают ящик Пандоры. Миллионы людей останутся без работы. Будет только хуже.
Останутся несколько самых крупных корпораций, которые с помощью нейросетей легко уничтожат всех конкурентов. А потом корпорация переплетётся с государством. И начнётся самый настоящий Киберпанк, который нам описывали.
Может ну его, такое будущее?
Точно. Снала писцов убрали, потом конюхов и извозчиков, потом лифтёров. Теперь добивают
Ахахахах а какое будущее хотите вы?))
Во-первых, никто не может этого остановить. Когда Элиезер Юдковский предложил запретить разработки новых моделей и бомбить дата-центры тех, кто откажется, его сразу спросили: «Китайцев тоже?». Ядерную страну безнаказанно не разбомбишь.
Во-вторых, использование ИИ уже сейчас даёт преимущества во многих бизнесах, а обещает ещё больше. А как известно, «капиталист готов продать верёвку, на которой его повесят».
В-третьих, скорее всего, мы и так живём не в корневой версии реальности, поэтому то, что мы делаем — лишь один из возможных её вариантов. Цель нашего существования — довести доставшуюся нам ветку до логического конца, чтобы тем, кто запустил весь этот процесс, было понятно, к какому результату приводят подобные решения.